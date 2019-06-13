شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والننى يرافقان منتخب مصر لملعب برج العرب فى ودية تنزانيا رغم الاستبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرافق الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى، لاعبا منتخب مصر، خلال ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الإعداد لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب إراحة الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى وعدم الدفع بهما فى ودية تنزانيا بعد وصول صلاح أمس، الخميس، لمعسكر المنتخب، كما فضل الجهاز منح الننى راحة أيضاً وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل.

ويتواجد الثنائى محمد صلاح ومحمد النني فى ملعب برج العرب برفقة لاعبى المنتخب، على الرغم من قرار استبعادهما.

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واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :محمد الشناوى حارس الأهلي فى الشوط الأول ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف

الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبد الله السعيد ووليد سليمان

الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.