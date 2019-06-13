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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تواصل وسائل الإعلام العالمية والأوساط الكروية، اهتمامها بقضية اتهام النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد.
وكان من آخر تطورات القضية، تخلي المحامي الدفاع عن الضحية السيدة البرازيلية ناجيلا، وذلك لتضارب أقوالها أكثر من مرة؛ مما يؤكد ادعائها على اللاعب.. بحسب المحامي.
ومع محاولات ترينداد إثبات مزاعمها بتعرضها للاغتصاب على يد النجم البرازيلي في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، وامتلاكها لدلائل تثبت الواقعة، وجهت المدعية أصابع الاتهام لمحاميها واعتبرته المسئول عن سرقة الفيديو الذي يحتوي على لقطات جديدة قامت هي بتصويرها خفية أثناء قيام نيمار بالاعتداء عليها في الليلة الثانية لحادث الاغتصاب.
ناجيلا ترينداد قالت في تصريحات لها: إنها بحثت عن الجهاز اللوحي “التابلت” عبر “جي بي إس” من خلال شركة “آبل” ووجدت أنه كان في مكتب المحامي المسئول عن قضيتها.
المحامي دانيلو غارسيا أندرادي، أعلن انسحابه من مهمة الدفاع عن حقوق موكلته البرازيلية في قضيتها ضد قائد منتخب “السامبا”، والسبب يكمن في سوء تفاهم بينهما، وشعوره أن المدعية تدير مخطط ابتزاز لنيمار دون أدلة واضحة، لتفقد المحامي الثاني لها خلال أقل من أسبوعين فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر في قضية اتهام نيمار دا سيلفا بالاغتصاب.. محامي المدعية يفجر مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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