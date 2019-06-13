الامارات | الجزائري عبدالرحمن مزيان ثاني أجانب العين

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري عبدالرحمن مزيان ثاني أجانب العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، اليوم، تعاقدها بصورة رسمية مع لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، عبدالرحمن مزيان بعقد لمدة أربع سنوات ينتهي في عام 2023 على أن يرتدى القميص رقم 8.

وتعتبر صفقة الجزائري مزيان ثاني الصفقات الأجنبية التي يبرمها النادي بعد البرازيلي كايو كانيدو القادم من الوصل ورابع الصفقات في المجمل بعد لاعب الجزيرة محمد جمال ولاعب عجمان محمد هلال.