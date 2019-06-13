شكرا لقرائتكم خبر عن «لوكاكو»: اتخذت قراري.. سألعب مع المدرب الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النادي يعرف بالفعل القرار الذي اتخذه بشأن مستقبله، وذلك بعد أن انتشرت تقارير تربطه بالانتقال إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر موقع «سكواكا» البريطاني، تقريرًا أبرز فيه أهم الأسباب التي تجعل استمرار لوكاكو مع مانشستر موضع شك، حيث سجل الدبابة البلجيكية 27 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع يونايتد بعد انضمامه من إيفرتون في عام 2017.

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وكان الموسم الثاني أقل إثارة للإعجاب، حيث زار الشباك 15 مرة فقط، وفشل في التسجيل في مبارياته الثمانية الأخيرة في موسم 2018/19.

وعلى عكس المردود الذي يقدمه مع ناديه، سجل لوكاكو سبعة أهداف في آخر ست مباريات له مع بلجيكا، حيث سجل هدفين في فوز منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 على أسكتلندا مساء الثلاثاء الماضي، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-0.

وبحسب «سكواكا»، أكد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، في حديثه بعد المباراة، أنه أخبر مانشستر يونايتد بالفعل أنه يريد أن يلعب كرة القدم في الموسم المقبل.

وأضاف: «من الجيد أن كونتي ذهب إلى إنتر، لأنه أفضل مدرب في العالم بالنسبة لي، بالنسبة لمستقبلي لقد اتخذت بالفعل قرارًا لكن لا يمكنني إعلانه حاليا احتراما لمانشستر يونايتد الذي أبرم عقدًا معه».