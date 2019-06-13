شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يجتمع مع خالد جلال لبحث خطة إعداد الزمالك للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء أمس، جلسة مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار، أعضاء المجلس، وأيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يعقد اليوم الخميس، أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة، جلسه منفصلة مع «جلال» لبحث خطة الإعداد خلال فترة توقف الدوري الممتاز، والمعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل، من أجل عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
ويعود لاعبو الزمالك للتدريبات الجماعية، الأحد المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.
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