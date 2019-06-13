فرنسا تخشى الصدام المبكر مع أمريكا في مونديال السيدات

ستكون فرنسا صاحبة الضيافة أمام معضلة عندما تواجه نيجيريا في ختام دور المجموعات بكأس العالم للسيدات إذ يكفيها التعادل لضمان صدارة المجموعة الأولى لكن هذا قد يضعها في مواجهة محتملة مع أمريكا حاملة اللقب في دور الثمانية.

وفازت فرنسا 2-1 على النرويج بطلة العالم 1995 أمس الأربعاء بعد أن سحقت كوريا الجنوبية في المباراة الافتتاحية.

ومن المتوقع أن تتصدر أمريكا مجموعتها أيضا بعد أن اكتسحت تايلاند برقم قياسي 13-صفر.

واذا ضمن الفريقان الصدارة ثم اجتازا دور الـ16 فإن المواجهة الفرنسية الأمريكية المرتقبة ستكون في باريس يوم 28 من الشهر الجاري لحجز مقعد بالمربع الذهبي.

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وقالت ماريون تورن مدافعة فرنسا "شاهدنا أمريكا أمام تايلاند. إنه فريق قوي جدا ونحن نعرف ذلك لكن من السابق لأوانه الحديث عن هذه المواجهة كما نشعر بدعم الجمهور لنا وهذا يحفزنا.. سنرى ما سيحدث".

لكن مواجهة بطلة العالم ثلاث مرات لا يقلق كورين دياكر مدربة فرنسا التي تركز فقط في الفوز على نيجيريا بطلة افريقيا يوم 17 من الشهر الجاري.

وقالت "نلعب مباراة بمباراة وأريد سجلا مثاليا ولا نعتبر أنفسنا من المرشحين لنيل اللقب".

وفازت فرنسا 3-1 على أمريكا في آخر مواجهة بينهما في يناير/ كانون الثاني الماضي على أرضها ولعب الجمهور دورا محوريا في الانتصار.