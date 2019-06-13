إشارات لوكاكو واستعداد ساري الأبرز في صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على اقتراب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، من الانتقال لصفوف إنتر ميلان.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "عمالقة كونتي: هجوم إنتر، دجيكو في طريقه ولوكاكو يرسل إشارات: أنطونيو هو الأفضل وأنا أحب إيطاليا.. لكن إيكاردي يجب أن يباع أولاً".

وأضافت: "طلقة ميلان، سيأخذون كرونيتش من إمبولي.. والتحرك الأول لمالديني وبوبان.. القضية والكاس تؤجل جلسات الاستماع، والدوري الأوروبي يقترب أكثر".

وتابعت: "ساري على أهبة الاستعداد.. تشيلسي يريد المال من يوفنتوس".

فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "ساري يريده، يوفنتوس، إيكاردي هو الهدف الأول، لكن ديبالا يجب أن يقول نعم.. المدرب التقى باراتيسي الذي يواصل العمل في جهة رابيو".

Advertisements

وأضافت: "بيانيتش يُبعد نفسه عن شائعات سوق الانتقالات: سأبقى في تورينو.. ولوكاكو يقول: كونتي هو الأفضل في العالم".

وواصلت: "مانشيني يجعل إيطاليا تقع في الحب، ازدهار الجماهير: 7.4 مليون متفرج أمام الشاشات.. حيث الترفيه والمهارات الفنية والخبرة والشباب، يمكننا أن نحلم".

ومن جانبها، قالت صحيفة "توتو سبورت": "جوارديولا يغلق صفقة كانسيلو، الظهير البرتغالي على وشك الانتقال لمانشستر سيتي.. وباراتيسي في لندن من أجل ساري، مدير يوفنتوس في ستامفورد بريدج من أجل الحصول على توقيع المدير الفني والتفاوض حول إيمرسون".

وتابعت: "لوكاكو يدعو إنتر، لكن لا يمكن التحرك إلا إذا غادر إيكاردي.. المقاتل البلجيكي في مانشستر يونايتد يقول: كونتي هو الأفضل في العالم وأحب إيطاليا وقد اخترت بالفعل".



