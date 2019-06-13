الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مدرب إنتر ميلان السابق

أعلن نادي الاستقلال الإيراني، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني، لتولي منصب المدير الفني.

ويمتد عقد ستراماتشوني، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، مع الاستقلال لمدة عامين، خلفا للألماني وينفريد شافير.

وسبق لستراماتشوني (43 عاما) تدريب فرق أودينيزي الإيطالي، وباناثينايكوس اليوناني، وسبارتا براج التشيكي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر شافير شكوى استقلال طهران الإيراني إلى الفيفا، بعدما فشل في التوصل إلى تسوية مالية مع النادي، الذي فسخ عقده في نيسان/أبريل الماضي.

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وتولى شافير تدريب الفريق، بدايةً من تشرين أول/أكتوبر 2017، وحتى فسخ العقد معه في نيسان/أبريل الماضي، علما بأنه قاد الفريق للمركز الثالث في الدوري الإيراني.

وكان عقد شافير مع الاستقلال يمتد حتى 2020.

وذكرت وسائل الإعلام أن النادي، يحتاج إلى تسوية مالية مع المدرب الألماني، لكن هذا ليس ممكنا في الوقت الحالي، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وصعوبة تحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج.