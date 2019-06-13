ليفركوزن يريد ضم لاعب ريال مدريد

أكد نادي باير ليفركوزن الألماني اهتمامه بضم لاعب ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بتقدم ليفركوزن بعرض رسمي، للتعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب الفريق الملكي.

من جانبه، قال سيمون رولفيس، المدير الرياضي لليفركوزن، خلال تصريحات مقتضبة لصحيفة "بيلد": "مارتن لاعب مثير بالنسبة لنا".

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ويسعى بيتر بوس، مدرب ليفركوزن، لضم جوهرة الريال، لتعويض رحيل جوليان براندت إلى بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.

ويرتبط الدولي النرويجي الشاب، صاحب الـ20 عامًا، بعقد مع نادي العاصمة الإسبانية حتى صيف 2021.

وأمضى أوديجارد الموسم الماضي معارًا إلى صفوف فيتيسه أرنهيم الهولندي، لكنه لن يجد الطريق سهلًا للعب بصفة أساسية مع الميرينجي في الموسم المقبل، وهو ما يسعى ليفركوزن لاستغلاله.