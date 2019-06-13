نادٍ إنجليزي يخطط لضم ريبيري

بات النجم الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ السابق، قريبًا من احتمال خوض تجربة جديدة، بقميص أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم المقبل.
فقد ذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، اليوم الخميس، أن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 36 عامًا.
وأفادت الصحيفة بأن موعد بدء المحادثات الرسمية بين الطرفين، ليس واضحًا حتى الآن، رغم اهتمام النادي.
ولم تكشف الصحيفة موقف ريبيري من الانضمام لصفوف الفريق، الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، لا سيما أنه قد يفضل اللعب لنادٍ أوروبي كبير.
ولم يحدد ريبيري وجهته حتى الآن، منذ إعلان رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي، فور انتهاء تعاقده بعد رحلة دامت 12 عامًا.
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