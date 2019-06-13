سانتوس يرسخ وصافته للدوري البرازيلي

عزز سانتوس موقعه في وصافة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كورينثيانز باوليستا 1/0، فجر اليوم الخميس، في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وفي مباريات أخرى، فاز فلامنجو على مضيفه الاجانو 2/0، وإنترناسيونال على ضيفه باهيا 3/1، وفورتاليزا على ضيفه كروزيرو 2/1، وجريميو على مضيفه بوتافوجو 1/0.

وبذلك، رفع سانتوس رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بالميراس المتصدر.

ويدين سانتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه، إدواردو ساشا، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 58.