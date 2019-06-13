سانتوس يرسخ وصافته للدوري البرازيلي

عزز سانتوس موقعه في وصافة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كورينثيانز باوليستا 1/0، فجر اليوم الخميس، في المرحلة التاسعة للمسابقة.
وفي مباريات أخرى، فاز فلامنجو على مضيفه الاجانو 2/0، وإنترناسيونال على ضيفه باهيا 3/1، وفورتاليزا على ضيفه كروزيرو 2/1، وجريميو على مضيفه بوتافوجو 1/0.
وبذلك، رفع سانتوس رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بالميراس المتصدر.
ويدين سانتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه، إدواردو ساشا، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 58.
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