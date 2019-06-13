العين يتعاقد مع محمد هلال من عجمان

أعلن العين الإماراتي، تعاقده مع اللاعب محمد هلال النعيمي (23 سنة)، لمدة 5 مواسم، ليعزز بذلك صفوف الفريق، بداية من الموسم الكروي الجديد وحتى 2024.

ووصف اللاعب انتقاله من عجمان إلى العين بالخطوة العملاقة في مشواره الكروي، لأن الواقع يؤكد أن الانضمام إلى أحد أفضل أندية القارة الآسيوية نقلة نوعية، وإضافة حقيقية تعزز من السيرة الذاتية.

وأكد أن الانتماء للعين طموح كل لاعب بدوري الخليج العربي، وقال: "أشكر الله الذي وفقني في نيل هذا الشرف الكبير، وارتداء شعار العين، وأدرك جيداً أن المسؤولية التي تقع على عاتق أي لاعب يتيح له القدر فرصة الانتماء للعين كبيرة، لأن سقف الطموح كبير، قياسا بالإمكانيات الموجودة بالنادي لتطوير مؤشر أداء اللاعبين، وكذلك الجماهير التي لا ترضى سوى بالفوز في جميع التحديات محليا وقاريا وحتى عالميا".

وحول طموحاته مع ناديه الجديد، قال: "العين اسم ارتبط بالإنجازات والبطولات، وعندما تجد فرصة الانضمام إلى نادٍ هدفه الفوز ولا ترضيه أي نتيجة حتى التعادل، فتأكد أن المساحات الخضراء واسعة في هذا الكيان للعطاء، من أجل حصد ثمار الجهود باعتلاء المنصات والأجواء مهيأة تماماً لمعانقة الأمجاد وكتابة سطور بأحرف من ذهب في مشواري المقبل مع العين لا لشيء سوى أنه العين".

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وأكمل: "عندما حصلت على عرض نادي العين، لم أفكر قط في الأمور المالية بقدر التفكير في تحقيق طموحاتي الكبيرة مع هذا النادي الذي يعتبر الانتماء إليه حلم بالنسبة لأي لاعب كما ذكرت لكم، وفضلت الانتقال إلى العين حتى أضيف لمسيرتي الكروية إنجازات تاريخية غير مسبوقة".

وأعرب هلال عن بالغ فخره واعتزازه وشكره وامتنانه إلى نادي العين على الثقة الغالية التي حصل عليها بنيل شرف الدفاع عن شعار العين، مؤكداً: "سأعمل على إظهار أفضل ما لدي وأضاعف من جهودي حتى أكون على قدر الثقة والتحدي، وأتمنى أن أساهم مع زملائي في تحقيق أهداف النادي".

وأبدى اللاعب تقديره العالي لإدارة وجماهير عجمان، والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري القدير أيمن الرمادي، وقال: "الذي تم تداوله أخيراً حول أنه اشترط اللعب أساسياً لتجديد تعاقده مع ناديه السابق، غير صحيح، لأن لاعب كرة القدم يدخل القائمة الأساسية بجهوده وعطائه، وليس من الجيد الترويج لمثل تلك الأمور غير المنطقية".