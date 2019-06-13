شكرا لقرائتكم صلاح يربك معسكر "الفراعنة".. والزمالك يتمسك بـ"ساسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 42 دقيقة في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 15:44

قطع رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور الطريق أمام العروض التي انهالت من أندية عربية لضم لاعب وسط الفريق"الأبيض"التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية ، مشددا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه على أنه لا نيه لناديه بالتخلي عن اللاعب، مؤكدا أن ما أثير عن تلقي"القلعة البيضاء" عروض لضم ساسي أخبار مغلوطة.



وكشف مصدر مسؤول في الزمالك لـ"الحياة" عن أن رئيس الزمالك لن يفرط في نجم المنتخب التونسي إلا في حال تلقيه عرضا بسعر مغر، إذ يتوقع تألقه مع منتخب " نسور قرطاج" في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر في 21 الجاري . وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة مع منتخبات"مالي وأنغولا وموريتانيا".

على صعيد متصل ، يعقد رئيس الزمالك اجتماعا مهما السبت المقبل لمناقشة ملفات عدة في مقدمتها ملف فريق كرة القدم ، يعقبه مؤتمر صحافي للحديث عن الأزمات التي حاصرت النادي خلال الفترة الماضية .

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من جانب آخر ، أصيب معسكر المنتخب المصري في مدينة برج العرب بالإسكندرية بارتباك شديد بعد انضمام نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح إذ سارع الجهاز الإداري بتجهيز غرفة خاصة للاعب مع توفير تأمين مشدد لهداف الدوري الإنكليزي لمنع مضايقته من وسائل الإعلام .

كما احتفى الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري بصلاح ولاعب أستون فيلا الإنكليزي

أحمد المحمدي ، وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد المصري "احتفل المنتخب بمحمد صلاح بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا ، كما شمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه إلى الدوري الإنكليزي الممتاز ." وتابع :" احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة والتقطوا صورا تذكارية ".