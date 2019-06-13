شكرا لقرائتكم الأردن يستضيف اجتماعات غرب آسيا لكرة الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - عمان - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 09:04
أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة ، عن استضافة الأردن لاجتماعات الجمعية العمومية في 28 الشهر الحالي.
وقال رئيس اتحاد غرب آسيا - رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة المهندس فواز الشرابي، أن الاجتماعات ستناقش النظام العام للاتحاد، والتعديلات التي يمكن أن تطرأ على النظام، إلى جانب مناقشة الخطة السنوية والبطولات المقبلة.
وكشف الشرابي في تصريح صحافي، عن توجه الأردن لاستضافة بطولة غرب آسيا لجميع الفئات العمرية، التي ستنطلق يوم 28 تموز (يوليو) المقبل.
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