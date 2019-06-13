شكرا لقرائتكم فيرلان ينضم إلى ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ليون-أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 09:33

أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم أن ظهيره الايسر الدولي فيرلان مندي إنتقل الى ريال مدريد الاسباني بموجب عقد لمدة ستة اعوام مقابل 48 مليون يورو، إضافة الى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو.



ونشر ريال على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه "توصل ريال مدريد وليون إلى اتفاق لانتقال فيرلان مندي"، مضيفا "تعاقد اللاعب مع ريال مدريد للاعوام الستة المقبلة، حتى 30 حزيران/ يونيو 2025".

وكان اللاعب، البالغ 24 عاما، انتقل الى ليون مقابل 5 ملايين يورو قبل عامين قادما من لو هافر من الدرجة الثانية، بعدما تأسس في صفوف باريس سان جرمان حيث كاد أن يضع حدا لمسيرته مع الكرة المستديرة بعدما تم تشخيص اصابته بالتهاب المفاصل في الورك.

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وسيدخل اللاعب الفرنسي بمنافسة مع البرازيلي مارسيلو لحجز مركزه في تشكلية الفريق الملكي الذي يشرف على تدريبه مواطنه زين الدين زيدان.

وبرز مندي الموسم المنصرم (2018-2019) مع ليون حيث خاض 30 مباراة وسجل هدفين، وساهم في وصوله الى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما نال شرف تمثيل بلاده دوليا للمرة الاولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وخاض مندي مباراته الدولية الرابعة مع منتخب "الديوك" امام اندورا يوم أمس في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أوروبا 2020 والتي انتهت بفوز فرنسا (4-صفر).

ومندي هو رابع لاعب جديد يضمه ريال تحضيرا للموسم المقبل، بعد النجم البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنكليزي، والبرازيلي إدير ميليتاو القادم من بورتو البرتغالي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني.