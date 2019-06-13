شكرا لقرائتكم الجزائري بلقبلة يعتذر بعد فيديو فاضح أدى لاستبعاده عن أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر- أ ف ب - | منذ 14 ساعة في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 01:48

تقدم لاعب خط الوسط الجزائري هاريس بلقبلة باعتذار الى الشعب الجزائري بعد "خطأ فادح" ارتكبه في شريط متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أدى لاستبعاده من تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم.



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وكان الاتحاد الجزائري قد أكد أن أسبابا "تأديبية" دفعت الى استبعاد لاعب نادي بريست الفرنسي من تشكيلة المنتخب للبطولة القاريةK وأوضح الاتحاد في بيان بالعربية على موقعه الالكتروني "بعد التشاور مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، قرر المدرب الوطني جمال بلماضي ابعاد متوسط ميدان الخضر هريس بلقبلة من التربص التحضيري لكأس إفريقيا"، معللا ذلك بأسباب "انضباطية".

وأشارت تقارير صحافية الى أن عدم مشاركة اللاعب في المباراة الودية ضد بوروندي في الدوحة، تعود للشريط الذي تم تداوله على مواقع التواصل، وفيه يقوم بإظهار مؤخرته بمواجهة الكاميرا بينما كان زميله الحارس ألكسندر أوكيدجة يزاول لعبة الكترونية ويقوم ببث مباشر لذلك.

ونشر اللاعب اعتذارا عبر صفحته على موقع فيسبوك موجها الى "الشعب الجزائري العزيز على ما بدر مني عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أنه لم يكن على علم بأن أوكيدجة يقوم ببث مباشر.

أضاف ""أنا لا أسعى إلى تبرئة نفسي لأنني اعترف أنني ارتكبت خطأ فادحا حيث دفعت الثمن فورا من خلال استبعادي"، متابعا أن هذا الإبعاد شطر قلبي لكنه شرعي وبالطبع أنا لا ألوم أحدا إلا نفسي خاصة أنني خيبت آمالكم وأرجو منكم ان لا تحمّلوا عائلتي مسؤولية هذا الخطأ"، ولم يكشف الاتحاد الجزائري في بيانه من سيحل بدلا من بلقبلة، لكن تقارير أشارت الى أنه محمد بن خماسة لاعب فريق اتحاد العاصمة.