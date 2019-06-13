شكرا لقرائتكم استاد القاهرة بصبغة "باريسية" قبل افتتاح الكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جهود جبارة تحدث فى ستاد القاهرة قبل مباراة افتتاح كأس الأمم الافريقية بين مصر وزيمبابوي، حيث يشهد الاستاد طفرة كبيرة على كافة الأصعدة.

ويظهر ستاد القاهرة بصبغة باريسية خلال الفترة المقبلة، بعد تغيير أرضية الملعب على شاكلة ملعب باريس سان جيرمان، وتغيير نظام الأرضية من نظام البلاطات لنظام الفايبر والبذور الصيفية والشتوية.

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منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.