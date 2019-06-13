شكرا لقرائتكم الخطيب وأبو تريكة وصلاح والحضرى ضمن أفضل 30 لاعب إفريقى فى التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة أفضل 30 لاعبا فى تاريخ كرة القدم الأفريقية، والتى شهدت تواجد 4 لاعبين مصريين فى القائم من 30 إلى 11، وتستعد للإعلان عن قائمة العشرة الأوائل فى تاريخ القارة السمراء مؤخرا.

وشهدت قائمة فرانس فوتبول تواجد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى وعصام الحضرى قائد المنتخب الوطنى السابق ومحمد أبو تريكة أسطورة الأهلى السابق ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى قائمة أفضل 30 لاعب بتاريخ الكرة فى القارة السمراء.

وتواجد محمد أبو تريكة فى المركز 21 بقائمة أفضل لاعبى القارة السمراء بفضل إسهاماته مع الأهلى والمنتخب المصرى وتحقيق العديد من الجوائز قبل اعتزال الكرة منذ 6 سنوات، ووصفته بأمير القلوب حيث قاد الفريق الأحمر للتتويج بـ5 بطولات دورى الأبطال أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

واحتل محمد صلاح المركز السابع عشر بعدما قاد فريقه ليفربول الإنجليزى للتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا فى نسختها الحالية 2019 وتحقيق موسمين استثنائيين مع الريدز وتتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا مرتين متتاليتين.

Advertisements

وحل الخطيب فى المركز الثالث عشر بعدما سجل ما بين من 450 إلى 500 هدف فى مختلف المسابقات وحصل على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عام 1988 وحقق 10 بطولات مع الأهلى وساهم فى تتويج الفراعنة بأمم أفريقيا 1986.

وجاء الحضرى فى المرتبة الحادية عشر بعدما صنع تاريخ كبير مع الفراعنة وقادهم للتتويج بأمم أفريقيا 4 مرات أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، والمشاركة فى كأس العالم فى سن 45 عام، بخلاف ألقابه مع الأهلى.



