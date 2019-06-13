شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث عن بديل لشيلنكوفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خلفا للأوكرانية كاترينا شيلنكوفا يبحث الجهاز الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة حمدى الصافى عن محترفة جديدة فى الموسم الجديد. ومن جانبه أكد الصافى على رحيل كاترينا عن الفريق بعد إنتهاء تعاقدها هذالاالموسم لرغبتها فى الاحتراف الأوروبى. وقال الصافى إنه يبحث حاليا عن بديل لكاترينا لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل من أجل مواصلة السيطرة على البطولات.

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