شكرا لقرائتكم لجنة فنية تناقش مع ميدو خارطة طريق المقاصة بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصة جلسة مع اللجنة الفنية المشكلة من النادى لبحث خطة التحضير للموسم الجديد.
وتتكون اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة من كل من وليد هويدى مدير الكرة وجمال عمر وأحمد حسام ميدو المدربين وعلى عاشور المدير الفنى لفريق 97 بالنادى ومجدى عاشور عضو لجنة الكرة، لرسم خارطة طريق الفريق الفيومى فى الموسم المقبل واللاعبين الراحلين والصفقات الذين سيتم جلبها فى الصيف القادم.
كما ستحدد اللجنة الفنية مع ميدو الباقيين الخمسة من فريق 97 والراحلين بعد قرار اتحاد الكرة بتسجيل 5 لاعبين من فريق 97 و25 لاعبا فوق السن.
ويعكف ميدو حاليا على دراسة التقرير الذى تسلمه من جمال عمر المدير الفنى المؤقت للفريق الفيومى فى المباريات الأخيرة بالموسم الحالى، قبل تحديد احتياجاته وعدد اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوفه.
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