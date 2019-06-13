شكرا لقرائتكم رغم الهبوط.. عودة مستمر مع بتورجيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى جلسة جمعت بين محمد عودة المدير الفنى لنادى بتروجت ومجلس إدارة النادى، تم توقيع عقد تجديد محمد عودة وكامل الجهاز الفنى المعاون لمدة موسم واحد. وجاء تجديد الثقة فى الجهاز الفنى والذى يتكون من محمد عوده مديرا فنيا وطلعت محرم وأحمد سعيد مدربين ومحمد يونس مدرب حراس مرمى، لثقة مجلس الإدارة فى أن الجهاز سيبذل كل الجهد للعودة بالفريق لموقعة فى الدورى الممتاز بعد تحقيقه لنتائج جيدة فى فتره عملهم، إلا أن الفريق عانى خلال الموسم من تخبطات جدول المسابقة والافتقار للعدالة فى تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة، لاسيما فى المباريات المصيرية الأخيرة التى أدت لهبوط النادى غير المستحق. جدير بالذكر أن النادى متمسك بجميع لاعبيه وسيتم وضع استراتيجية خاصة فى الفترة المقبلة لتوفير الامكانيات أمام الجهاز الفنى للعوده سريعا للدورى الممتاز.

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