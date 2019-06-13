شكرا لقرائتكم الأهلي يستضيف النسخة الرابعة لبطولة ساتوك للأيتام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف النادى الأهلى فعاليات النسخة الرابعة لبطولة دورى ساتوك للأيتام لكرة القدم المقرر اقامته يوم الثلاثاء المقبل فى الصالة المغطاة بالنادى الأهلى.

جاءات استضافة النادى الاهلى لهذه النسخة عقب البروتوكول الذى تم توقيعه بين شيخة ال ثانى رئيس اللجنة العليا لكأس ساتوك العالمي وصاحبة فكرة كاس العالم للايتام مع محمود الخطيب رئيس النادى للاهلى للتعاون بين الطرفين بما يحقق فوائد للاطفال الايتام وعددهم ٢٠٠ طفل والذين سوف يشاركون فى هذه النسخة بحضور النجوم العامليين نونو جوميز ومانيش نجوم البرتغال الذين سيتواجدون للمشاركة فى هذه المناسبة بالنادى الاهلى ولهم علاقة طيبة مع المؤسسة والذي اشادوا بجهد وعمل مبذول من أجل اكتشاف مواهب الأطفال.





ورحب النادى الأهلى باستضافة النسخة الرابعة من فعاليات دورى ساتوك للايتام لقيامه بدوره المجتمعي بالاضافة الى رؤية مسئولي الاهلى الى ان هذه الفكرة نبيلة وتنصب فى مصلحة الاطفال الايتام ودائما ما يكون له دور ايجابي مشيدا الى دور مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة ال ثاني التى تقوم بدور طيب لغاية فى هذا المجال ايمانا منها . وقام بتوقيع البروتكول محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الاهلى والذى ابدي سعادته بهذا التعاون الذى يخدم الاطفال الايتام ايمانا بدور الاهلى المجتمعي . ومن جانبها عبرت شيخة ال ثانى عن سعادتها بهذا البروتوكول مع النادي الاهلى صاحب التاريخ العريق مؤكدة ان مؤسسة ساتوك تسعى دائما لخدمة الاطفال الايتام ومن هذا المنطق تم اقامة بطولة كاس العالم للايتام فى اكثر من نسخه لخدمة الاطفال الايتام على مستوي العالم .

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وقالت شيخة ال ثاني ان التعاون مع النادي الاهلى سوف ينصب فى مصلحة الاطفال الايتام وهو الهدف الحقيقي لمؤسسة ساتوك التى لها دور مجتمعي ومنها الجانب الرياضى الذى يسعد الاطفال لاخراج ما لديهم من امكانيات وقد يكون من بينهم نجوم فى المستقبل . كانت مؤسسة ساتوك قد نظمت أكثر من نسخة سابقة لدورى الايتام بحضور نجوم عالميين وفى مقدمتهم جورج وايا نجم ليبيريا والحاصل على الكرة الذهبية عام 1995 والرئيس الحالى لدولة ليبيريا بالاضافة الى نجوم العرب عزيز بودربالة ورابح ماجر وغيرهم من نجوم مصر.



