شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لفراعنة السلة بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بأوغندا نهاية يونيو الجارى، دخل منتخب سيدات السلة المصرى فى معسكر مغلق بالإسكندرية يستمر حتى 17 من الشهر الجارى.
وكان المعسكر قد أقيم بالشرقية للدخان الأسبوع الماضى، ولكن تم تقله للإسكندرية على أن يستمر حتى موعد سفر المنتخب إلى أوغندا.
وتقام التصفيات 24 من الشهر الجارى، والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وكذلك البطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال.
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