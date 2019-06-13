شكرا لقرائتكم مدرب أحمال المنتخب يتحدث عن الأوضاع داخل معسكر برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بول لورينت سولا مدرب اللياقة البدنية بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى إلى أن إدارة المنتخب واتحاد كرة القدم أن العمل داخل الفريق تعتمد على جمع أكبر كم من البيانات الدقيقة والتفصيلية عن كل لاعب، وذلك من خلال أحدث الأجهزة العالمية فى هذا المجال.

وأشار إلى تجاوبا سريعا بإضافة جهاز حديث إلى الأجهزة التى كانت موجودة وبمقتضاه أصبحنا نستطيع قياس كافة البيانات خلال التدريب دون الانتظار إلى ما بعد انتهاء التدريبات وتفريغ أجهزة القياس لاستخلاص البيانات.

وشرح بول أهمية هذا التطور العلمى الكبير ب أنه يجعلنا نتنبأ بالإصابة قبل حدوثها، وبالتالى العمل على تلافيها، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق فى البرامج الغذائية ومكملاتها أهم عوامل نجاح عمله.

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أضاف مدرب الأحمال أن حماس اللاعبين كان له أثر كبير فيما ينتظره من نجاح يأمله الجميع، حيث بدأ عدد كبير منهم الذين أنهوا موسمهم مبكرا برامج تدريبية خاصة قبل شهر من انطلاق المعسكر، وذلك للوصول بالفريق إلى درجة واحدة من المستوى البدنى، حتى يؤدى المدير الفنى ومعاونوه عملهم الخططى على الوجه الأكمل.

ورفض بول مقولة أن اللاعب المصرى مستواه البدنى أقل من نظيره الأفريقى، مشيرا إلى تكامل جسم الإنسان، خاصة فى رياضة مثل كرة القدم التى تعد الموهبة فيها لا تقل أهمية عن المستوى البدنى المطلوب.

كما أشار بول إلى أن معسكر الأسبوعين السابق على البطولة لا يعتبر مدته غير كافية، مؤكدا على أن هذه الفترة نستطيع أن نعمل بها الكثير على المستوى البدنى.