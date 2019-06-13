شكرا لقرائتكم شيكابالا وباسم مرسى خارج حسابات المقاصة فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل نادى المقاصة أن إدارة النادى لا تفكر فى التعاقد مع الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وباسم مرسى ثنائى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الفيومى فى الموسم الجديد.

وارتبط اسم شيكابالا وباسم مرسى بالانتقال إلى المقاصة خاصة بعد إعلان النادى الفيومى تعاقده مع أحمد حسام ميدو لتولى القيادة الفنية فى الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن شيكابالا وباسم غير مطروحين لتدعيم صفوف المقاصة وما يتردد مجرد اجتهادات صحفية، مشيرا إلى أن إدارة النادى الفيومى لا تهتم بالتعاقد معهما بسبب قيمة مرتباتهم العالية والقيمة المالية لشرائهم من الزمالك، وهو ما تتحفظ عليه الإدارة.

كما كشف مصدر فى الجهاز الفنى أن اسم شيكابالا لم يطرح من الأساس وأن ميدو طلب تأجيل احتياجاته لحين دراسة الفريق الفيومى ومشاهدة فيديوهات لمبارياته فى الموسم الماضى.