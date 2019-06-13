شكرا لقرائتكم محمد صلاح والننى مع المنتخب أمام تنزانيا رغم استبعادهما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤازر محمد صلاح ومحمد الننى، لاعبى منتخب مصر خلال ودية تنزانيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء استبعاد الثانى من قبل الجهاز الفنى للمنتخب لإراحتهما بعد وصول صلاح أمس الخميس لمعسكر المنتخب، كما فضل الجهاز منح الننى راحة أيضاً وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على الدفع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:محمد الشناوى حارس الأهلى فى الشوط الأول ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

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الدفاع:أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف

الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان

الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.