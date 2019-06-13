أحمد دويدار ينتظم فى تدريبات الإنتاج منتصف يوليو المقبل...

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جدة - عمرو شويل ينتظم أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربى، فى تدريبات فريقه الجماعية منتصف يوليو المقبل حسبما حدد الطبيب المعالج لحالته. وتعرض دويدار للإصابة قوية بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، فى نهاية يناير الماضى. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. Advertisements وحدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الأول من يوليو موعداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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