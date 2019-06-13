محمد عودة يوافق على استكمال عقده مع بتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جلسة جمعت محمد عودة المدير الفنى لنادى بتروجت ومجلس إدارة النادى، تم توقيع عقد تجديد محمد عودة وكامل الجهاز الفنى المعاون لمدة موسم واحد. Advertisements وجاء تجديد الثقة فى الجهاز الفني والذى يتكون من محمد عوده مديرا فنيا وطلعت محرم واحمد سعيد مدربين ومحمد يونس مدرب حراس مرمى لثقة مجلس الإدارة بأن الجهاز سيبذل كل الجهد للعودة بالفريق لموقعة فى الدورى الممتاز بعد تحقيقه لنتائج جيده في فتره عملهم، إلا أن الفريق عانى خلال الموسم من تخبطات جدول المسابقة والافتقار للعدالة فى تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة، لاسيما فى المباريات المصيرية الاخيرة التى ادت لهبوط النادى غير المستحق. جدير بالذكر أن النادى متمسك بجميع لاعبيه وسيتم وضع استراتيجية خاصة فى الفترة المقبلة لتوفير الإمكانيات أمام الجهاز الفنى للعودة سريعا للدورة الممتاز.

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