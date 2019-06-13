شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. استاد القاهرة بصبغة "باريسية" قبل افتتاح الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود جبارة تحدث فى استاد القاهرة قبل مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين مصر وزيمبابوى، حيث يشهد الاستاد طفرة كبيرة على كافة الأصعدة. ويظهر استاد القاهرة بصبغة باريسية خلال الفترة المقبلة، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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