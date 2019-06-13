شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: عقلية الدولة المتطورة سر نجاح مصر فى تنظيم امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان، المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، أن مساندة أجهزة الدولة بالكامل لاتحاد الكرة السبب الرئيسى فى قدرة مصر على تنظيم بطولة امم افريقيا 2019 فى فترة وجيزة.

وقال طولان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مصر تملك بنية تحتية رائعة فقط كانت تحتاج الملاعب للصيانة البسيطة لإعادة تشغيلها على أحدث طراز، وهو الأمر الذى تحقق من خلال وقوف أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة لإنجاز الحدث".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق، "منذ فوز مصر بشرف تنظيم البطولة وجدنا تناغماً رائعاً بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر وزير لإنجاح الحدث، فى ظل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى، ورغبة الدولة فى الخروج بأفضل صورة مشرفة أمام العالم أجمع".

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وتابع طولان، "نملك تجارب ناجحة فى تنظيم الكان، كان آخرها نسخة 2006 أفادتنا كثيراً ولكن الأهم كان عقلية الدولة فى الوقت الحالى، وهو ما تحقق على أرض الواقع فى تجربة فريدة مثل تذكرتى والتى قضت على السوق السوداء وسينتج عنها حتماً حضور جماهيرى غير مسبوق بالملاعب المصرية".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.