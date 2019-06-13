شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة يدخل دائرة المرشحين لقيادة الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، دائرة المرشحين لتولى قيادة الزمالك، فى حالة استقرار مجلس الإدارة على الاستعانة بمدرب أجنبى، لقيادة الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

ورغم تجديد تاكيس جونيس عقده مع دجلة ليصبح مستمرًا فى قيادة الفريق الدجلاوى لمدة موسم مقبل، إلا أن أحد المسئولون بالقلعة البيضاء طرح أسم الخواجة اليونانى للدخول فى مفاوضات معه وجس نبضه حول إمكانية رحيله عن دجلة ليقود الزمالك فى الموسم المقبل، وذلك فى حالة اخفاق خالد جلال فى حصد لقب الدورى.

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الزمالك سيتوج بلقب الدورى لهذا الموسم فى حالة تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المتبقية والتى ستقام بعد بطولة أمم أفريقيا، وحينها سيستقر مجلس الإدارة على الإبقاء على خالد جلال فى القيادة الفنية، بعد نجاحه فى حصد اللقب، والعدول عن فكرة التعاقد مع مدير فنى أجنبى، يتولى المهمة، أما فى حالة تعثر الأبيض فى أى لقاء سيكون الأهلى بطلاً للدورى حينها فى حالة فوزه على المقاولون ثم تحقيق أى نتيجة فى مباراة القمة، وفى تلك الحالة سيقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء الإطاحة بخالد جلال والتعاقد مع مدير فنى أجنبى يقود الفريق من بداية الموسم.