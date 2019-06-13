تحليل منشطات مفاجئ لبطل الأثقال محمد إيهاب استعدادا لبطولة العالم بتايلاند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد إيهاب، البطل الأولمبى فى رفع الأثقال، لتحليل منشطات مفاجئ فى إطار الاستعداد لبطولة العالم 2019 بتايلاند سبتمبر المقبل. وأكد إيهاب عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك "أن هذه المرة الثالثة التى يخضع فيها لتحليل مفاجئ للكشف عن المنشطات. Advertisements ومن المقرر أن ينتظم منتخب الأثقال فى معسكر مغلق بأذربيجان أواخر شهر يوليو المقبل استعدادا لخوض دورى الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل.

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