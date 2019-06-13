شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة مصر وزيمبابوى.. وبدء البروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح استاد القاهرة جاهزاً لاستضافة المباريات بعد الانتهاء من كافة التجهيزات، ويتم حالياً وضع الرتوش النهائية على أن ينتهى العمل بالكامل الأحد المقبل، وفقاً لتأكيدات مسئوليه، فى الوقت الذى بدأت بروفات حفل الافتتاح منذ أمس الأربعاء، وشهدت بعض الاستعراضات الفرعونية والفولكلورية.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة امم افريقيا 2019 بمواجهة زيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى فى استاد القاهرة الدولى.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.