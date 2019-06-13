شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد تنزانيا.. مدرب المنتخب يرفض مقولة تفوق اللاعب الأفريقى بدنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بول لورينت سولا، مدرب اللياقة البدنية بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، أن ترتيبات العمل داخل الفريق تعتمد على جمع أكبر كم من البيانات الدقيقة والتفصيلية عن كل لاعب، من خلال أحدث الأجهزة العالمية فى هذا المجال.

وأشار إلى أن إدارة المنتخب واتحاد كرة القدم تجاوبا سريعاً بإضافة جهاز حديث إلى الأجهزة الموجودة، وبمقتضاه أصبحنا نستطيع قياس كافة البيانات خلال التدريب، دون الانتظار إلى ما بعد انتهاء التدريبات وتفريغ أجهزة القياس لاستخلاص البيانات.

وشرح بول، فى تصريحات للموقع الرسمى لاتحاد الكرة، أهمية هذا التطور العلمى الكبير بأنه يجعلنا نتنبأ بالإصابة قبل حدوثها، وبالتالى العمل على تلافيها، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق في البرامج الغذائية ومكملاتها أهم عوامل نجاح عمله.

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وأضاف مدرب الأحمال أن حماس اللاعبين كان له أثر كبير فيما ينتظره من نجاح يأمله الجميع، حيث بدأ عدد كبير منهم الذين أنهوا موسمهم مبكرا برامج تدريبية خاصة قبل شهر من انطلاق المعسكر، وذلك للوصول بالفريق إلى درجة واحدة من المستوى البدنى، حتى يؤدى المدير الفنى ومعاونوه عملهم الخططى على الوجه الأكمل.

ورفض بول مقولة أن اللاعب المصرى مستواه البدنى أقل من نظيره الأفريقى، مشيرا إلى تكامل جسم الإنسان، خاصة في رياضة مثل كرة القدم التى تعد الموهبة فيها لا تقل أهمية عن المستوى البدنى المطلوب.

وأشار بول إلى أن معسكر الأسبوعين السابق على البطولة مدته غير كافية، مؤكدا أن هذه الفترة نستطيع أن نعمل بها الكثير على المستوى البدنى.