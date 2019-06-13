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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر بقيادة خافير أجيرى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، أول اختباراته الودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويدخل المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى الفراعنة اللقاء لتجربة بعض الوجوه الجديدة من المنضمين للمنتخب أمثال نبيل دونجا، الذى سيكون البديل الأمثل للوسط المدافع لمحمد الننى وطارق حامد، إلى جانب تجربة عمر جابر فى الظهير الأيسر وأيضاً الدفع بعبد الله السعيد فى مركز الوسط المهاجم لتجربة اللاعب فى أول ودية رسمية له تحت قيادة أجيرى بعد استبعاده فى الفترة الماضية بداع عامل السن وتخطى اللاعب حاجز الـ33 عاما.

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وقرر أجيرى تواجد الـ23 لاعبا المتواجدين فى قائمة الفريق على دكة الاحتياطى فى مباراة تنزانيا وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

وتذيع قناة "تايم سبورت" مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا، عبر التردد الأرضى "ديجيتال" وهو عن طريق إدخال التردد الرقمى UHF 32، وكذلك التردد "أنلوج" والذى يكون عن طريق "الإريل" والتى ستحل محل القناة الثانية أرضى، كما ستذاع المباراة على قناة أون سبورت.