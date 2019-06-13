سوبر كورة.. 4 مصريين فى قائمة أفضل 30 لاعبا أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة بأفضل 30 لاعبا فى تاريخ كرة القدم الأفريقية، والتى شهدت تواجد 4 لاعبين مصريين، وتستعد للإعلان عن قائمة العشرة الأوائل فى تاريخ القارة السمراء مؤخرا. لمعرفة الـ4 لاعبين المصرية المتواجدين فى القائمة.. اضغط هنا

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