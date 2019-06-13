شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يرفض التفريط فى هذا الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى طلب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، مدرب الفريق، الذى أوصى برحيل ثنائى الأهلى فى الانتقالات الصيفية الحالية. لمعرفة ثنائى الأهلى الذى يرغب لاسارتى فى رحيلهما اضغط هنا

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