شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلى تبحث عن بديلة كاترينا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة حمدى الصافى، عن محترفة جديدة فى الموسم الجديد بدلا من الأوكرانية كاترينا شيلنكوفا. من جهته أكد الصافى رحيل كاترينا عن الفريق بعد انتهاء تعاقدها هذا الموسم لرغبتها فى الاحتراف الأوروبى. وأضاف الصافى أنه يبحث حاليا عن بديل لكاترينا لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل ومواصلة السيطرة على البطولات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة الأهلى تبحث عن بديلة كاترينا فى الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.