شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد تنزانيا.. المنتخب بالزى التقليدى والضيوف بالأزرق.. و6 تغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى منتخب مصر الأول الزى التقليدى أمام تنزانيا فى المباراة الودية التى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد لامم افريقيا 2019.

بينما يظهر الضيوف بالزى الأزرق، وتم الاتفاق على إجراء 6 تغييرات فى المباراة.

ويدير المباراة طاقم حكام مصرى دولى مكون من: محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطى.

واستقر أجيرى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا ويضم:

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حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلي فى الشوط الأول، ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان.

الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.