تقرير.. ماذا يفعل ليفربول عندما يواجه آرسنال في المحطات الأولى بالبريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، صباح اليوم الخميس، جدول مباريات بريميرليج للموسم المقبل (2019 - 2020)، حيث من المقرر أن تشهد النسخة الجديدة مواجهة مكررة بين ليفربول وآرسنال في بداية المسابقة.

ومع بداية الألفية الثالثة، تقابل ليفربول أمام آرسنال في ست مناسبات سابقة في بداية المراحل الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث تشير الأرقام إلى تساوي الفريقين من حيث نتائج المواجهات.

- (2000 - 2001)

تقابل ليفربول مع خصمه آرسنال في الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "الإمارات" معقل "الجانرز" حيث انتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وأنهى ليفربول موسمه في المركز الثالث برصيد 69 نقطة خلف آرسنال ثاني المسابقة، ومانشستر يونايتد البطل.

- (2010 - 2011)

بعد عشرة مواسم تجدد اللقاء بين ليفربول وآرسنال في الأسابيع الأولى، فتقابل الفريقان في الأسبوع الأول من عمر المسابقة على ملعب "آنفيلد"، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأنهى ليفربول موسمه وهو في المركز السادس برصيد 58 نقطة بفارق عشر نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

- (2011 - 2012)

عاد ليفربول ليواجه آرسنال في الأسبوع الثاني على ملعب "الإمارات"، ليحقق الريدز فوزًا خارج الديار بهدفين دون رد.

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موسم ليفربول كان كارثيًا حيث أنهى الريدز وقتها المسابقة في المركز الثامن برصيد 52 نقطة ليكون على بعد 17 نقطة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.

- (2012 - 2013)

استضاف ليفربول خصمه آرسنال على ملعبه "آنفيلد" في الجولة الثالثة من عمر المسابقة، ليعود الجانرز من ميرسيسايد بالنقاط الثلاث بعد الفوز بهدفين دون رد.

وأنهى ليفربول موسمه في المركز السابع برصيد 61 نقطة ليكون على بعد 12 نقطة من آرسنال والذي حقق المركز الرابع وهو المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

- (2015 - 2016)

في إطار منافسات الجولة الثالثة، خرج ليفربول لمواجهة آرسنال على ملعب الأخير "الإمارات" لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

ليفربول اختتم موسمه في المركز الثامن برصيد 60 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي والذي أنهى موسمه أيضًا في المركز الرابع.

- (2016 - 2017)

تعد هذه النسخة هيّ الأكثر إثارة بين ليفربول وآرسنال، وحقق الريدز فوزًا غاليًا خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار منافسات الأسبوع الأول من عمر المسابقة.

وأنهى ليفربول موسمه في المركز الرابع برصيد 76 نقطة ليعود الريدز لمنافسات دوري أبطال أوروبا مع مدربه الحالي يورجن كلوب.