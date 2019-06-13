تقارير: الصراع على تريزيجيه ينتقل بين مارسيليا وليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية تركية، عن صعوبة إتمام صفقة انتقال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا إلى جالطة سراي بسبب الأمور المادية.
ووفقًا لصحيفة "أكشام" التركية، فإن إدارة جالطة سراي قد تنسحب من الصفقة بعدما قدمت عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو إلا أن عرض تم رفضه من قبل مسئولي قاسم باشا.
وأضافت الصحيفة أن الطريق أصبح سهلاً للثنائي الفرنسي أولمبيك ليون ومارسيليا من أجل حسم الصفقة بعد اقتراب نادي جالطة سراي من الانسحاب.
وكان عبدالرحيم البيرق نائب رئيس نادي جالطة سراي، سخر من المطالب المالية لنادي قاسم باشا من أجل الحصول على تريزيجيه بعد رفضهم العرض الأخير المقدم من جانبهم.
ولعب تريزيجيه صاحب الـ24 عامًا 38 مباراة مع قاسم باشا في الموسم المنقضي ليسجل تسعة أهداف ويصنع عشر تمريرات حاسمة.
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