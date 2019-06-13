جدول بريميرليج.. مواجهات نارية لصلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، عن مواجهة ليفربول في الجولة الأولى الفريق الصاعد نوريتش سيتي في التاسع من أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض فريق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قمة مبكرة على ملعب "آنفيلد" عندما يواجه فريق آرسنال في الجولة الثالثة من عمر المسابقة في 24 أغسطس المقبل.

وفي الجولة السادسة، سيخرج ليفربول لمواجهة فريق لندني آخر وهو تشيلسي على ملعب الأخير "ستامفورد بريدج" في 21 سبتمبر المقبل.

ليفربول سيخرج لخوض مباراة القمة أمام غريمه مانشستر يونايتد في 19 أكتوبر، على ملعب الأخير أيضًا وهو "الأولد ترافورد" في الجولة التاسعة.

وفي الجولة العاشرة، وتحديدًا في 26 أكتوبر يستضيف ليفربول على ملعبه "آنفيلد" فريق توتنهام هوتسبير في مباراة نارية للريدز.

ويخوض مباراة أخرى لليفربول ستكون صعبة عندما يستضيف في التاسع من نوفمبر المقبل منافسه مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة 12 من عمر بريميرليج.

وفي الأسبوع الرابع عشر يستضيف ليفربول جاره اللدود إيفرتون على ملعب "آنفيلد" في موقعة ديربي ميرسيسايد.

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أما الدور الثاني من جدول المسابقة، ستكون أولى مواجهات ليفربول الصعبة عندما يخرج لمواجهة توتنهام هوتسبير في الأسبوع الـ21، وتحديدًا في 11 يناير من العام الجديد 2020.

وسيشهد الأسبوع التالي مواجهة نارية لليفربول عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على الريدز في مباراة ستقام على ملعب "آنفيلد" حيث ستلعب المباراة في 18 يناير المقبل.

وفي الجولة 29، سيخرج ليفربول لخوض موقعة ديربي "ميرسيسايد" عندما يواجه جاره إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك".

وفي الربع الأخير من عمر مباريات ليفربول سيخوض الأخير ثلاث 3 تحديات صعبة ستكون البداية في الرابع من أبريل المقبل من خلال مباراة مانشستر سيتي والتي ستقام على ملعبه "الاتحاد" ضمن الأسبوع الـ31.

وفي الأسبوع الـ36، يخرج ليفربول مرة أخرى لزيارة آرسنال على ملعبه "الإمارات" في الثاني من مايو المقبل، ثم يستضيف الريدز في الجولة قبل الأخيرة منافسه تشيلسي على ملعب "آنفيلد" في التاسع من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تشهد هذه النسخة حالة توقف لراحة اللاعبين في شهر فبراير على أن يتم توزيع المباريات بين أسبوعين.

جدير بالذكر أن ليفربول أنهى الموسم الماضي في وصافة الدوري الإنجليزي ليخسر اللقب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي والذي توّج بها للعام الثاني على التوالي.