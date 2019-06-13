وزارة الرياضة تنظم مهرجان مجموعة الميجا للدراجات النارية

تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، مهرجان مجموعة الميجا للدراجات النارية وذلك علي مرحلتين حيث تنطلق المرحلة الاولى يوم الجمعة الموافق ١٤ يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً بدءا بإستاد القاهرة ويليه السلام

والدفاع الجوي.

وتأتي المرحلة الثانية بإستاد الإسكندرية وذلك يوم الجمعة الموافق ٢١ يونيو الجاري.

تقوم مجموعة الميجا بتكوين تشكيلات من الدراجات النارية بأعلام الدول الافريقية المشاركة وعددها ٢٤ دولة وتقوم بتقديم بعض

الفقرات الاستعراضية بالدراجات النارية المجهزة لذلك.

تهدف فكرة الميجا إلي الترويج والدعاية لبطولة الأمم الافريقية قبل انطلاقها وإظهار الاستادات المشاركة بشكل حضاري وتسليط الضوء علي المعالم السياحية البارزة بالمحافظات المستضيفة للبطولة.

يأتي ذلك فى اطار الترويج لاستادات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو.