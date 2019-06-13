بالصور.. مهاجم المقاولون يجري جراحة ناجحة في ألمانيا

نجحت جراحة الرباط الصليبى التى أجراها يوسف الجوهرى مهاجم فريق المقاولون العرب، أول أمس الثلاثاء، في ألمانيا على

يد جراح ألماني.

وكان الجوهري وصل يوم الأحد، إلى ألمانيا، من أجل إجراء

عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الجوهري أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته فى تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز.