بالصور.. مهاجم المقاولون يجري جراحة ناجحة في ألمانيا

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نجحت جراحة الرباط الصليبى التى أجراها يوسف الجوهرى مهاجم فريق المقاولون العرب، أول أمس الثلاثاء، في ألمانيا علىيد جراح ألماني.
وكان الجوهري وصل يوم الأحد، إلى ألمانيا، من أجل إجراء
وكان الجوهري أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته فى تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز.
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