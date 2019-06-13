تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا

يواجه منتخب مصر، بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، نظيره تنزانيا في المباراة الودية التي تقام التاسعة مساء، اليوم الخميس، في بروفة ودية أخيرة للفراعنة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.
من المتوقع أن يبدأ أجيري مباراة تنزانيا بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف
خط الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان
خط الهجوم: أحمد علي
من المنتظر أن يجري المنتخب الوطني 6 تغييرات على مدار المباراة، حيث يدخل الحارس محمود جنش في الشوط الثاني، ويدخل أحمد حسن كوكا بدلًا من أحمد علي، كما يدخل أحمد أيمن منصور، وعمر جابر، ومحمد النني، ومحمود تريزيجيه.
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