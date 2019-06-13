رياضة | تعرف على أول 10 مباريات لتوتنهام فى البريميرليج..صدام أول أمام المحمدي والختام ضد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 10 مباريات لتوتنهام فى البريميرليج..صدام أول أمام المحمدي والختام ضد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم قرعة يطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج" والذى سينطلق يوم 9 أغسطس المقبل. وينتظر توتنهام مباريات قوية في مشواره للتتويج باللقب، بعدما حل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي. ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أول 10 مباريات التي سيخوضها توتنهام بالبريميرليج وجائت كالآتي:- توتنهام هوتسيبير ضد أستون فيلا يوم 10 أغسطس 2019 توتنهام ضد مانشستر سيتي يوم 17 أغسطس 2019 نيوكاسل ضد توتنهام يوم 24 أغسطس 2019 Advertisements توتنهام ضد أرسنال يوم 31 أغسطس 2019 كريستال بالاس ضد توتنهام يوم 14 سبتمبر 2019 توتنهام ضد ليستر سيتي يوم 21 سبتمبر 2019 ساوثهامبتون ضد توتنهام يوم 28 سبتمبر 2019 توتنهام ضد برايتون يوم 5 أكتوبر 2019 واتفورد ضد توتنهام يوم 19 أكتوير 2019 توتنهام ضد ليفربول يوم 26 أكتوبر 2019

Advertisements