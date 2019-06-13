رياضة | تعرف على أول 10 مباريات لتوتنهام فى البريميرليج..صدام أول أمام المحمدي والختام ضد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 10 مباريات لتوتنهام فى البريميرليج..صدام أول أمام المحمدي والختام ضد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقيمت اليوم قرعة يطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج" والذى سينطلق يوم 9 أغسطس المقبل.
وينتظر توتنهام مباريات قوية في مشواره للتتويج باللقب، بعدما حل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.
ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أول 10 مباريات التي سيخوضها توتنهام بالبريميرليج وجائت كالآتي:-
توتنهام هوتسيبير ضد أستون فيلا يوم 10 أغسطس 2019
توتنهام ضد مانشستر سيتي يوم 17 أغسطس 2019
نيوكاسل ضد توتنهام يوم 24 أغسطس 2019
توتنهام ضد أرسنال يوم 31 أغسطس 2019
كريستال بالاس ضد توتنهام يوم 14 سبتمبر 2019
توتنهام ضد ليستر سيتي يوم 21 سبتمبر 2019
ساوثهامبتون ضد توتنهام يوم 28 سبتمبر 2019
توتنهام ضد برايتون يوم 5 أكتوبر 2019
واتفورد ضد توتنهام يوم 19 أكتوير 2019
توتنهام ضد ليفربول يوم 26 أكتوبر 2019