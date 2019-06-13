رياضة | تعرف على أول 10 مباريات لأرسنال في البريميرليج للموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 10 مباريات لأرسنال في البريميرليج للموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت منذ قليل قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2019/2020، والذي يحمل نادي مانشستر سيتي لقبه في اخر نسختين تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا. ويسعى نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري هذا الموسم لتحقيق لقب البريميرليج، وذلك بعد غياب سنوات عديدة عن خزائن الفريق اللندني. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أول 10 مباريات لأرسنال في البريميرليج. - نيوكاسل يونايتد vs أرسنال. - أرسنال vs بيرنلي. - ليفربول vs أرسنال. Advertisements - أرسنال vs توتنهام هوتسبير. - واتفورد vs أرسنال. - أرسنال vs أستون فيلا. - مانشستر يونايتد vs أرسنال. - أرسنال vs بورنموث. - شيفيلد يونايتد vs أرسنال. - أرسنال vs كريستال بالاس.

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