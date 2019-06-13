رياضة | المواعيد الكاملة لمباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواعيد الكاملة لمباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت صباح اليم الخميس قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" للموسم الجديد 2019-202، حيث يستهل حامل اللقب مانشستر سيتي مشواره للدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام. وفيما يلي مواعيد مباريات مانشستر سيتي في الموسم الجديد :- مباريات شهر أغسطس وست هام × مانشستر سيتي السبت 10 أغسطس مانشستر سيتي × توتنهام السبت 17 أغسطس بورنموث × مانشستر سيتي السبت السبت 24 أغسطس مانشستر سيتي × برايتون السبت 31 أغسطس مباريات شهر سبتمبر نوريتش سيتي × مانشستر سيتي السبت 14 سبتمبر مانشستر سيتي × واتفورد السبت 21 سبتمبر إيفرتون × مانشستر سيتي السبت 28 سبتمبر مباريات شهر أكتوبر مانشستر سيتي × وولفرهامبتون السبت 5 أكتوبر كريستال بالاس × مانشستر سيتي السبت 19 أكتوبر مانشستر سيتي × أستون فيلا السبت 26 أكتوبر مباريات شهر نوفمبر مانشستر سيتي × ساوثهامبتون السبت 2 نوفمبر ليفربول × مانشستر سيتي السبت 9 نوفمبر مانشستر سيتي × تشيلسي السبت 23 نوفمبر نيوكاسل × مانشستر سيتي السبت 30 نوفمبر مباريات شهر ديسمبر بيرنلي × مانشستر سيتي الثلاثاء 3 ديسمبر مانشستر سيتي × مانشستر سيتي السبت 7 ديسمبر أرسنال × مانشستر سيتي السبت 14 ديسمبر Advertisements مانشستر سيتي × ليستر سيتي السبت 21 ديسمبر وولفرهامبتون × مانشستر سيتي الخميس 26 ديسمبر مانشستر سيتي × شيفيلد يونايتد السبت 28 ديسمبر مباريات شهر يناير 2020 مانشستر سيتي × إيفرتون 1 يناير أستون فيلا × مانشستر سيتي السبت 11 يناير مانشستر سيتي × نيوكاسل السبت 18 يناير شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي الثلاثاء 21 يناير مباريات شهر فبراير توتنهام × مانشستر سيتي 1 فبراير مانشستر سيتي × وست هام السبت 8 فبراير ليستر سيتي × مانشستر سيتي السبت 22 فبراير مانشستر سيتي × أرسنال الأربعاء 29 فبراير مباريات شهر مارس مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي السبت 7 مارس مانشستر سيتي × بيرنلي السبت 14 مارس تشيلسي × مانشستر سيتي السبت 21 مارس مباريات شهر إبريل مانشستر سيتي × ليفربول السبت 4 إبريل ساوثهامبتون × مانشستر سيتي السبت 11 إبريل مانشستر سيتي × نيوكاسل السبت 18 إبريل برايتون × مانشستر سيتي السبت 25 إبريل مباريات شهر مايو مانشستر سيتي × بورنموث السبت 2 مايو واتفورد × مانشستر سيتي السبت 9 مايو مانشستر سيتي × نوريتش سيتي الأحد 17 مايو

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