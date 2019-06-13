رياضة | ليفربول يصدم محمد صلاح ويوافق على رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصدم محمد صلاح ويوافق على رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي ليفربول الإنجليزى، موافقة مبدئية على رحيل مدافع الفريق الكرواتى لوفرين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى حال تلقيه عرضاً مناسباً.

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وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن النادى لن يقف فى طريق اللاعب الذى طلب الرحيل بسبب مقاعد البدلاء، ولكنه حدد 25 مليون جنيه إسترلينى نظير الاستغناء عنه.

ويرتبط الفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز بعلاقة قوية مع لوفرين حيث يعتبر اللاعب الأقرب للفرعون داخل قلعة "أنفيلد".

وكان ليفربول قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب توتنهام بثنائية نظيفة.