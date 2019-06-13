رياضة | مواجهة نوريتش سيتي في الافتتاح "بشرة خير" لليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة نوريتش سيتي في الافتتاح "بشرة خير" لليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مشواره بالنسخة الجديدة من الدوري الانجليزي بمواجهة فريق نوريتش سيتى فى التاسع من أغسطس المقبل، علي ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

وتعتبر مواجهة ليفربول مع نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020 "فأل خير" على فريق ليفربول، حيث أن مواجهة الفريقين بالجولة الأولي بالبريميرليج تقود الريدز لحصد لقب البطولة في النهاية.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية أن المواجهة الوحيدة التي جمعت ليفربول مع نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي كانت في موسم 1976/1977، وفاز الريدز 1/0 وتوج بلقب البريميرليج في النهاية متفوقًا على مانشستر سيتي والذي احتل وقتها مركز "وصيف" البطولة.